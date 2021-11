యుద్దం కాదు.!కేసీఆర్ పతనం మొదలైంది.!బీజేపీని తక్కువ అంచనా వేయొద్దన్న ఈటల.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు పై హుజురాబాద్ ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్ ధ్వజమెత్తారు. ఇందిరా పార్క్ లో మహాధర్నా కార్యక్రమంలో పాల్గొనే హక్కు చంద్రశేఖర్ రావు లేదని మండిపడ్డారు. తనకే అన్నీ తెలుసు అనే అహంకారంతో చేస్తున్న పనులవల్ల, రైతు మరణాలకు చంద్రశేఖర్ రావు కారణమవుతున్నారని ఘాటు ఆరోపణలు చేసారు. హుజరాబాద్ పరిణామాల నుండి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించేందుకే చంద్రశేఖర్ రావు డ్రామాలు మొదలు పెట్టారని, నవంబర్ 2న నరకాసుర వధ జరిగినట్టు తెలంగాణ ప్రజలు అందరూ పండుగ చేసుకున్నారని గుర్తుచేసారు ఈటల రాజేందర్.

English summary

Chandrasekhar Rao, who had boycotted Dharna Chowk, had held a dharna in the same Dharna Chowk today. Etala was outraged that the Telangana community hated Chandrasekhar Rao's words, saying that he was trying to rub his failures on the Center.