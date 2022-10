మునుగోడు వార్: అధిష్టానానికి క్షేత్రస్థాయి నివేదికలు; బండి సంజయ్ కు బీజేపీ హైకమాండ్ పిలుపు!!

Telangana

కేంద్రంలోని బిజెపి అధినాయకత్వం మునుగోడు ఉప ఎన్నికలను చాలా సీరియస్ గా తీసుకుంటోంది. మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో విజయం సాధించి, తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ కు తగిన గుణపాఠం చెప్పాలని బీజేపీ శతవిధాలా ప్రయత్నిస్తోంది. మునుగోడు ఉపఎన్నిక భవిష్యత్తు ఎన్నికలకు దిశానిర్దేశం చేస్తుందన్న భావనలో ఉన్న బిజెపి అధినాయకత్వం మునుగోడును హస్తగతం చేసుకోవడానికి రాష్ట్రస్థాయి నేతలకు ఎప్పటికప్పుడు దిశానిర్దేశం చేస్తుంది.

With Munugode by poll, BJP high command called Bandi Sanjay to come to Delhi with field level reports regarding the by-election. So today and tomorrow Bandi Sanjay will discuss with the top leaders and come back with the future plan.