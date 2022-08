పోలీస్ ప్రిలిమ్స్ పరీక్ష: ఒక్కనిముషం ఆలస్యమైనా నో ఎంట్రీ; నిబంధనలు అసలు మర్చిపోకండి!!

Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్ర స్థాయి పోలీస్ నియామక మండలి ఈనెల 7వ తేదీన నిర్వహించనున్న ఎస్సై ప్రిలిమినరీ పరీక్షకు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఆదివారం నాడు నిర్వహించనున్న పోలీస్ ప్రిలిమ్స్ పరీక్షకు మొత్తం 538 పరీక్షా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసింది. హైదరాబాద్ నగరం చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలో 503 పరీక్షా కేంద్రాలు, ఇతర పట్టణాల్లో 35 పరీక్షా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి, పరీక్షకు సన్నాహకాలు చేసింది. 554 ఎస్ఐ పోస్టులకు 2,47,217 మంది అభ్యర్థులు సిద్ధమవుతున్నారు.

Police prelims exam will be held tomorrow. All arrangements for this exam have been completed. The Police Recruitment Board advises that the examination will not be allowed even if it is a minute late and the rules should not be forgotten.