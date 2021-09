Telangana

కృష్ణా జలాల విషయంలో తెలంగాణ ప్రజలను ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ నట్టేట ముంచుతున్నారని టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి విమర్శించారు. కేసీఆర్ ఏపీ సీఎం జగన్‌తో కుమ్మక్కయ్యారా.. లేక ఆయనకు లొంగిపోయారా... లేక మేఘా కృష్ణారెడ్డి ఇచ్చే కమిషన్లకు కక్కుర్తిపడ్డారా అని ప్రశ్నించారు.తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగిందే ప్రధానంగా నీళ్ల కోసమని... కానీ కృష్ణా జలాల పంపిణీలో తెలంగాణకు అన్యాయం జరుగుతుంటే కేసీఆర్ సర్కార్ పట్టించుకోవట్లేదని మండిపడ్డారు. బుధవారం(సెప్టెంబర్ 1) నాటి సమావేశంలో కృష్ణా జలాల్లో కేవలం 34 శాతం వాటాకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం సంతకం పెట్టడాన్ని రేవంత్ తప్పు పట్టారు. కేసీఆర్ ఆ సంతకం ఎందుకు పెట్టారో చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.

TPCC chief Revant Reddy has criticized Chief Minister KCR over Krishna water issue with Andhra Pradesh. He questioned whether KCR had conspired with AP CM Jagan .. or surrendered to him