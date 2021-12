తెలంగాణ ఉద్యమకారులారా.!రండి..బీజేపీలో చేరండి.!బండి సంజయ్ అనూహ్య పిలుపు.!

Telangana

oi-Harikrishna

ఢిల్లీ/హైదరాబాద్ : తెలంగాణ ఉద్యోగుల సంఘం వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు, టీఎస్పీఎస్సీ మాజీ సభ్యుడు, తెలంగాణ ఉద్యమ నేత సీహెచ్.విఠల్ బీజేపీలో చేరారు. ఢిల్లీలోని బీజేపీ కార్యాలయంలో కేంద్ర మంత్రి ముక్తార్ అబ్బాస్ నఖ్వీ, పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి, తెలంగాణ ఇంఛార్జ్ తరుణ్ చుగ్, పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, ఎంపీ బండి సంజయ్ కుమార్ సమక్షంలో పార్టీలో చేరారు. ఈ సందర్భంగా ముక్తార్ అబ్బాస్ నఖ్వీ విఠల్ కు పార్టీ సభ్యత్వం అందజేసి బీజేపీలోకి స్వాగతించారు. ఈ సందర్భంగా బండి సంజయ్ మాట్లాడారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటులో కీలక పాత్ర పోషించిన లీడర్ సీహెచ్.విఠల్ ను హ్రుదయపూర్వకంగా బీజేపీలోకి స్వాగతం పలుకుతున్నామని బండి సంజయ్ తెలిపారు.

English summary

Bandi Sanjay said that the BJP was working towards the goal of achieving the aspirations of the Telangana martyrs and called on all true Telangana advocates to join the BJP.