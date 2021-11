పాత్రికేయులకు అండ.!జర్నలిస్టులకు పెద్ద ఎత్తుల కరోనా సాయం అందించామన్న అల్లం నారాయణ.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : జర్నలిస్టుల సంక్షేమమే లక్ష్యంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం అడుగులేస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. అనారోగ్యం తలెత్తినప్పుడు ఆర్థకంగా అండగా ఉండటమే కాకుండా కరోనా వంటి మహమ్మారి బారిన పడిన జర్నలిస్టులకు ఆర్థికంగా సహాయం చేస్తూ జర్నలిస్టుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతోంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. తెలంగాణ జర్నలిస్టులకు ప్రభుత్వానికి మద్య మంచి సమన్వయ బాద్యతలను నిర్వహిస్తూ పాత్రికేయుల సమస్యలను ఎప్పటికప్పుడు ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకొస్తూ వినూత్న సేవలందిస్తున్నారు సీనియర్ పాత్రికేయులు, తెలంగాణ మీడియా అకాడమి ఛైర్మన్ అల్లం నారాయణ.

English summary

Telangana Media Academy Chairman Allam Narayana said that the total financial assistance provided by Covid to Telangana journalists by the Telangana Media Academy has reached Rs 5 crore 56 lakh 30 thousand and the Telangana Media Academy under the Telangana government has taken care of the journalists affected by Covid.