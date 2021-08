Varalakshmi Vratham 2021 : కలశ స్థాపన.. పూజా విధానం ; నైవేద్యాలు, వరలక్ష్మీ వ్రత కథ ప్రాశస్త్యం ఇదే !!

Comprehensive Story

oi-Dr Veena Srinivas

శ్రావణ మాసం వచ్చిందంటే తెలుగువారి ఇళ్ళ లోగిళ్ళలో లక్ష్మీ కళ ఉట్టిపడుతుంది. మహిళలు మహాలక్ష్మీ స్వరూపులుగా కనిపిస్తారు. పూజలు, వ్రతాలు, ఉపవాసాలతో భక్తిలోకంలో మునిగిపోతారు. అందులోనూ శ్రావణమాసం అనగానే ముందు గుర్తొచ్చేది వరలక్ష్మీ వ్రతం. హిందువులంతా అత్యంత పవిత్రంగా జరుపుకొనే వరలక్ష్మీ వ్రతం శ్రావణ పౌర్ణమికి ముందు వచ్చే శుక్రవారం నాడు ఆచరిస్తారు. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాలలో వరలక్ష్మీ వ్రతానికి ఉన్న ప్రాశస్త్యం అంతా ఇంతా కాదు. ముత్తయిదువులు అందరూ అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో వరలక్ష్మి అమ్మవారిని పూజించి, వ్రతాన్ని ఆచరించి ఈ నోమును నోచుకుంటారు. వరలక్ష్మీదేవి సకల శుభాలను చేకూర్చి, ఆయురారోగ్య, అష్టైశ్వర్య, భోగ భాగ్యాలతో తులతూగేలా తమ కుటుంబాలను చల్లగా చూస్తుందని మహిళలు చాలా ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తారు.

English summary

Varalakshmi vratham, performed by all Hindu women on the Friday before the Shravan full moon. All the women worship Varalakshmi with utmost devotion . how this vratam will be done ? what is the significant of this vratam ? given here