AStrology: రత్నాలు ధరిస్తే నిజంగానే సమస్యలు తొలిగిపోతాయా..!

చాలా మంది రత్నాలు ధరిస్తారు. మరి వీటి వల్ల లాభం ఉందా..

జ్యోతిషశాస్త్రంలో రత్నాలు చాలా ముఖ్యమైనవిగా పరిగణిస్తారు. రత్నాలకు గ్రహాలతో సంబంధం ఉంటుందట. ఒక గ్రహం ఎవరి జాతకంలో అశుభకరమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుందో, జ్యోతిషశాస్త్రంలో ఆ గ్రహానికి సంబంధించిన రత్నాన్ని ధరించమని జ్యోతిష్యులు సలహా ఇస్తారు. రత్నాలు ధరించడం వల్ల గ్రహ సమస్యలు తొలిగిపోతాయాని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. రత్నాల్లో తెలుపు రత్నాలు ప్రాముఖ్యమైనవని చెబుతున్నారు.

Gems are considered very important in astrology. Gems are associated with planets. Astrologers advise a person in whose horoscope a planet has an inauspicious influence to wear the gemstone associated with that planet in astrology.