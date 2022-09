vastu tips: అదృష్టాన్ని తెచ్చే ఈ మూడు వస్తువులతో ఇల్లు అలంకరించండి.. లక్ పరీక్షించుకోండి!!

Feature

ఇల్లు వాస్తు నియమాల ప్రకారం అందంగా కట్టుకున్నా, ఇంట్లో పెట్టుకునే వస్తువుల విషయంలో కూడా వాస్తు నియమాలు పాటించాలని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్న విషయం తెలిసిందే. సానుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టించడానికి, ఇంట్లో పెట్టుకునే వస్తువుల విషయంలో శ్రద్ధ వహించాలని వాస్తు శాస్త్రం సలహా ఇస్తుంది. తత్ఫలితంగా, ఇల్లు సుసంపన్నం అవుతుందని సూచిస్తుంది. కొన్ని వస్తువులను ఇంట్లో పెట్టుకుంటే ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుండి బయటపడటమే కాకుండా డబ్బు సంపాదించడానికి కొత్త అవకాశాలు కూడా కలుగుతాయని చెప్తున్నారు .

vastu tips: ఈ వస్తువులు ఇంటి ప్రధానద్వారం వద్ద అస్సలు ఉండనివ్వకండి, అప్పులు పెరుగుతాయి!!

Test your luck with these three things that bring good luck to your home. Use elephant for wealth at home, turtle for prosperity, fish statues for progress in home decor.