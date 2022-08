vastu tips: మంచం మీద ఈ వస్తువులు పెడుతున్నారా? అయితే మీ ఐశ్వర్యమంతా గోవిందా!!

Feature

ఇంటి నిర్మాణం చేయడానికి ఏ విధంగా అయితే వాస్తు అవసరమో, ఇంట్లో వస్తువులను అమర్చుకోవడానికి వాస్తు నియమాలు అంతే అవసరం. అలాగే కొన్ని వస్తువులను ఎక్కడపడితే అక్కడ పెట్టడం వల్ల కూడా వాస్తు దోషాలు తలెత్తి, ఆర్థిక కష్టాలు కలుగుతాయని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇక తాజాగా మంచం మీద కొన్ని వస్తువులను పెట్టడం వల్ల ఆ ఇంట్లో ధన నష్టం జరుగుతుందని, తీవ్ర కష్టాలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని చెబుతున్నారు.

Vastu Shastra experts say that if you put things like turmeric, saffron, pooja items, gold ornaments, pictures of Gods on the bed, you have to face poverty.