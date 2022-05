Vastu tips: ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా వివాహం కావట్లేదా? ఈ వాస్తు దోషాలుంటే సరిదిద్దుకోండి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

మన ప్రాచీన గ్రంధాలు వివాహాన్ని పవిత్రమైన సంబంధంగా నిర్వచించాయి. భాగస్వాములిద్దరికీ వేర్వేరు విధులను కేటాయించాయి. వాస్తు పద్ధతిలో వివాహానికి సంబంధించిన కొన్ని తెలుసుకోవలసిన నియమాల గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఎన్ని సంబంధాలు చూసినా వివాహం కాకుండా ఇబ్బంది పడే వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు. అలాంటి వారు ప్రధానంగా వాస్తు నియమాలను తెలుసుకోవాలి.

English summary

Isn’t the wedding set no matter how many matches come up? However, see if there are any Vastu flaws in this. Architectural flaws can delay a wedding.