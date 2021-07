ఏపీకి కేంద్రం బిగ్ షాక్- రుణ పరిమితుల్లో భారీగా కోతలు-సంస్కరణలతో లింకు

Andhra Pradesh

ఏపీలో భారీ ఎత్తున సంక్షేమ పథకాల్ని అమలు చేస్తున్న వైసీపీ ప్రభుత్వం అదే స్ధాయిలో అప్పుల్నీ చేస్తోంది. గతంటో టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో రాష్ట్రాన్ని అప్పుల్లోకి నెట్టారని విమర్శలు చేసిన వైసీపీ.. ఇప్పుడు తాము అధికారంలోకి వచ్చిన రెండేళ్లలో మరిన్ని అప్పులు చేస్తోంది. దీంతో కేంద్రం కూడా ఏపీ రుణ పరిమితులపై ఆంక్షలు విధిస్తోంది. గతేడాది కరోనా సందర్భంగా కొన్ని షరతులతో పెంచిన రుణ పరిమితిని ఈ ఏడాది కొనసాగించే పరిస్ధితి కనిపించడం లేదు. తాజాగా ఏపీ రుణ పరిమితిని పెంచాలని సీఎం జగన్ కోరినా కేంద్రం మాత్రం కరుణించలేదు.

English summary

the union government has revised frbm limits of andhrapradesh government. as per the new limits ap can brought rs.37163 cr of loans only.