జగన్ కు తెలిసింది దోపిడీ చెయ్యటం, దొంగల్ని చేరదీయటం: విరుచుకుపడిన చింతమనేని ప్రభాకర్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వన్ టైం సెటిల్మెంట్ పై రచ్చ కొనసాగుతూనే ఉంది. అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీ నేతల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. ఓటీఎస్ ఒక మంచి పథకం అని వైసీపీ ప్రచారం చేస్తూ దాని వల్ల లాభం కలుగుతుంది అని చెప్తుంటే, వైసీపీ చేస్తుంది బలవంతపు వసూళ్లు అని, దాని వల్ల నష్టం జరుగుతుంది అని టీడీపీ పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు ప్రతివిమర్శలు చేస్తున్నారు. వైసీపీ మంత్రులు, ముఖ్యమంత్రి ఓటీఎస్ పై ఎన్ని సార్లు క్లారిటీ ఇచ్చినా సరే టీడీపీ నేతలు ఓటీఎస్ ను టార్గెట్ చేస్తూనే ఉన్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఓటీఎస్ రద్దు కోసం ఆందోళనలు చేస్తున్నారు.

రాష్ట్రంలో సమస్యలను వదిలేసి సినిమాటికెట్లపై పడ్డారు; ఆ కమీషన్లు రాకే జగన్ ఇలా: బుద్దా వెంకన్న

English summary

Chintamaneni Prabhakar along tdp leaders protested near the Eluru Collectorate. Prabhakar fired saying that CM Jagan knows only about looting and joining the thieves