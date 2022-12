సీఎం జగన్ హిట్ లిస్టులో ఉన్న ఆ 38 మంది ఎవరు - సర్వేలు తేల్చిందేంటి..!?

Andhra Pradesh

ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఎమ్మెల్యేలకు తేల్చి చెప్పేసారు. చివరి అవకాశం ఇచ్చారు. పని తీరు మెరుగుపర్చుకోవాలని స్పష్టం చేసారు. ఎవరినీ వదులుకోవాలని తాను అనుకోవటం లేదన్నారు. నిర్దేశించిన గడువు లోగా పని తీరు మెరుగుపర్చకుంటే ప్రత్యామ్నాయం తప్పదని స్పష్టం చేసారు. ఏప్రిల్ నుంచే టికెట్లు ప్రకటన ఉంటుందని ప్రకటించారు.

మొత్తం 38 మంది తన అంచనాలకు దూరంగా ఉన్నారని తేల్చారు. ఎమ్మెల్యేల పనితీరుకు సంబంధించి సర్వే నివేదికలను బయట పెట్టారు. సీఎం ప్రస్తావించిన 38 మందిలో మంత్రులు కూడా ఉన్నారు. సీఎం వద్దకు చేరిన సర్వేల్లో పనితీరులో తొలి స్థానంలో ఉన్నదెవరు.. ఈ 38 మందిలో ఎవరున్నారు. వచ్చే ఎన్నికలకు సంబంధించి సీఎం తేల్చి చెప్పిందేంటి.

CM JAgan Warned 38 mlas that if nothing changed, it would be pointless to give tickets to them in the next election in party work shop.