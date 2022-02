ఏపీకి దక్కాల్సింది వెంటనే ఇవ్వండి; న్యాయ సమీక్షకు వెళ్లకుండా పరిష్కరించండి: ఏపీ విభజన అంశాలపై సజ్జల

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ రాజ్యసభలో చేసిన వ్యాఖ్యలతో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలలో విభజనపై రచ్చ కొనసాగుతోంది. ఏపీ విభజన గురించి ప్రధాని మోడీ చేసిన వ్యాఖ్యలు హాట్ టాపిక్ గా మారగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అన్ని ప్రధాన పార్టీలు ప్రధాని మోడీ వ్యాఖ్యలపై తమదైన శైలిలో స్పందిస్తున్నాయి. తాజాగా ఏపీ విభజన సమస్యల అంశాన్ని కేంద్ర హోంశాఖ అజెండాలో చేర్చడంపై ఏపీ లోని రాజకీయ పార్టీల నాయకులు స్పందిస్తున్నారు.

English summary

Sajjala Ramakrishnareddy said he iwas happy on AP division issues in the Union Home Ministry agenda. Sajjala said that the AP was divided unfairly and it was the responsibility of the Center to ensure that the AP gets what it deserves.