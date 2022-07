Tamilnadu News: ఉపాధ్యాయుల వేధింపులతో విద్యార్థిని ఆత్మహత్య.. సేలం జిల్లాలో చెలరేగిన హింస..

Chennai

oi-Chekkilla Srinivas

తమిళనాడులోని కల్లకురిచి జిల్లాలో 17 ఏళ్ల పాఠశాల విద్యార్థిని ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన కేసులో ఇద్దరు ఉపాధ్యాయులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. విద్యార్థిన ఆత్మహత్యపై భారీ స్థాయిలో నిరసనలు వెల్లువెత్తాయి. నిరసనకారులు పాఠశాల బస్సులను తగలబెట్టారు, ఆస్తిని ధ్వంసం చేశారు. ఈ కేసు సీరియస్ గా తీసుకున్న పోలీసులు పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్‌, సెక్రటరీని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

English summary

A Class 12 student in Tamil Nadu's Kallakurichi died by suicide after alleged torture by teachers. The cause of death as mentioned in the first autopsy was multiple injuries and haemorrhage.