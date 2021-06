Delta Plus: దక్షిణ భారతదేశంలో తమిళనాడులో భోణి, ఒకరి బలి, ఆంధ్రా, పొరుగు రాష్ట్రాల్లో!

Chennai

oi-Mallikarjuna

చెన్నై: కరోనా వైరస్ మహమ్మారి సెకండ్ వేవ్ తగ్గుముఖం పడుతున్న సమయంలో సామాన్య ప్రజలు కొంచెం కొంచెం ఊపిరిపీల్చుకుంటున్నారు. ఇలాంటి సమయంలోనే డెల్టా ప్లస్ వేరియంట్ దెబ్బతో ప్రజల మీద పిడుగుపడినట్లు అయ్యింది. దక్షిణ భారతదేశంలోని తమిళనాడులో డెల్టా ప్లస్ వేరియంట్ దెబ్బతో ఒకరి ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయాయి. మరో ఇద్దరు డెల్టా ప్లస్ వేరియంట్ వ్యాధితో బాధపడుతూ కోలుకుంటున్నారని తమిళనాడు వైద్య, కుటుంబ సక్షేమ శాఖా మంత్రి మా సుబ్రమణియన్ అంటున్నారు. తమిళనాడులో డెల్టా ప్లస్ వేరియంట్ దెబ్బకు ఒకరి ప్రాణం పోవడంతో పొరుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, కేరళ ప్రభుత్వాలు అప్రమత్తం అయ్యాయి.

English summary

Delta Plus: Tamil Nadu reports first death from Delta Plus variant in Madurai. After Madhya Pradesh and Maharashtra, Tamil Nadu has registered its first death due to Delta Plus COVID-19 variant. A person in Madurai succumbed to the new Delta variant, the state health department said. After the death of the Madurai patient, the samples were collected, which confirmed that it was 'Delta Plus' variant, Minister for Medical and Family Welfare Ma Subramanian was quoted as saying by PTI.