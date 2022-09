Papaya Leaves Benefits: డెంగ్యూ వచ్చిందా.. ఆ ఆకులుంటే చాలు..!

Feature

oi-Chekkilla Srinivas

మనకు బొప్పాయి విరిగా లభిస్తుంది. కానీ బొప్పాయిని ఎక్కువ మంది ఇష్టపడరు. కానీ దీని వల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. బొప్పాయిలో పోషకాలు, ఫైబర్, విటమిన్ ఎ, విటమిన్ సి, విటమిన్ ఇ పుష్కలంగా ఉన్నాయట. శరీరంలోని చెడు అమైనో ఆమ్లాలను తగ్గించడంలో బొప్పాయి ఉపయోగపడుతుందట.

English summary

Papaya leaves are very good for the body. If you drink the juice of papaya leaves with dengue, plate lats will increase.