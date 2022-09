Snake Bite: పామును పట్టుకున్నాడు.. కానీ ఆ పామే కాటేసింది..

India

oi-Chekkilla Srinivas

పాములు పట్టే వారు ఎప్పుడూ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఏ మాత్రం అజాగ్రత్త వహించినా ప్రాణాలపైకి వస్తుంది. తాజాగా ఓ వ్యక్తి పామును పట్టుకోవడానికి వెళ్లి, అది కాటు వేయడంతో మరణించాడు. ఈ ఘటన ఏపీలోని కృష్ణా జిల్లా కృత్తివెన్ను గుడిదిబ్బ గ్రామంలో జరిగింది. కృత్తివెన్ను గుడిదిబ్బ గ్రామానికి చెందిన కొండూరి నాగబాబుశర్మ(48) పౌరోహిత్యం చేస్తాడు.

English summary

While catching the snake and releasing it in the forest, a person was bitten by a snake. As a result, he died. This incident happened in AP.