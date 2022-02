మా ప్రభుత్వంలో మా కార్యకర్తలకే భద్రత లేదు. సిగ్గుగా ఉంది, ఎన్ఐఏ విచారణకు కేంద్ర మంత్రి డిమాండ్ !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/ శివమొగ్గ: భజరంగ్ దళ్ కార్యకర్త హర్షా హత్యకు గురి కావడంతో శివమొగ్గ పట్టణం అట్టుడికిపోతోంది. భజరంగ్ కార్యకర్త హర్షా హత్య కేసులో ఇప్పటికే ముగ్గురిని అరెస్టు చేసి విచారణ చేస్తున్నామని కర్ణాటక హోమ్ మంత్రి అరగ జ్ఞానేంద్ర మీడియాకు చెప్పారు. హర్షా హత్య కేసులో మొత్తం ఐదు మంది ఉన్నారని పోలీసు అధికారులు అంటున్నారని, మిగిలిన నిందితులను పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని హోమ్ మంత్రి అరగ జ్ఞానేంద్ర మీడియాకు చెప్పారు. మా ప్రభుత్వం ఉన్న రాష్ట్రంలో మా కార్యకర్తలు దారుణ హత్యకు గురికావడంతో మేము సిగ్గుతో తల దించుకుంటున్నామని బీజేపీ ఎంపీ అన్నారు. సొంత పార్టీ కార్యకర్తల ప్రాణాలు కాపాడలేని మేము ఇక ప్రజలకు ఏం న్యాయం చేస్తామని, మేము చెప్పినప్పుడే రాష్ట్రంలో ఎస్ డీపీఐ సంస్థను నిషేధించి ఉంటే భజరంగ్ దళ్ కార్యకర్త హర్షా హత్యకు గురై ఉండేవాడు కాదని, ఇది మేము చేసిన తప్పే అంటూ బీజేపీ ఎంపీ ప్రతాప్ సింహా కర్ణాటకలో అధికారంలో ఉన్న సొంత పార్టీ మీద ఆరోపణలు చేశారు. భజరంగ్ దళ్ కార్యకర్త హత్య కేసు ఎన్ఐఏకి అప్పగించాలని కేంద్ర మంత్రి ముఖ్యమంత్రి బసవరాజ్ బోమ్మయ్ కి లేఖ రాయడం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది.

Youth: అట్టుడికిపోయిన ఊరు, ఊరేగింపులో హింస, వాహనాలు, ఆస్తులకు నిప్పు, హత్యకు ప్రతీకారంతో !

English summary

Bajrang Dal activist murder: Speaking about Bajrang Dal activist Harsha murder case, Karnataka Home Minister Araga Jnanendra said the police have nabbed three people so far in the case and the probe is underway.