గుడ్ న్యూస్: సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వ్యాక్సిన్, సెరవాక్ వ్యాక్సిన్.. ధర ఎంతంటే

సీరం ఇనిస్టిట్యూట్ మరో గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. గర్భాశయ క్యాన్సర్ సర్వికల్ క్యాన్సర్‌కు సంబంధించి వ్యాక్సిన్ అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామిని తెలిపంది. సెరావాక్ అనే వ్యాక్సిన్ ఇస్తామని.. దీని ధర రూ.200 నుంచి రూ.400 వరకు ఉంటుందని తెలిపింది. తొలుత ప్రభుత్వమే ఈ వ్యాక్సిన్ అందజేస్తోంది. ఆ తర్వాత ప్రైవేట్ సంస్థలు భాగస్వాములు అయ్యేందుకు వెసులుబాటు ఉంది. ఈ మేరకు సీరమ్ ఇండియా సీఈవో అదార్ పూనావాల తెలిపారు. వయస్సును బట్టి టీకా.. రెండు లేదంటే మూడు డోసులు తీసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుందని తెలిపారు.

English summary

Ceravac, an indigenously developed vaccine for cervical cancer caused by the human-papillomavirus, will be priced between Rs 200-400 per dose and available in a few months Serum Institute of India said.