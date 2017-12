క్రిస్మస్.. కేకులకు ఎందుకంత క్రేజీ ! వీడియో!

National

Narsimha

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Christmas celebrations around the world. Christmas Cakes and Christmas cake decorations.డిసెంబర్ వస్తూనే క్రిస్మస్ వచ్చేస్తోందనే శుభవార్తను కూడా మోసుకొచ్చింది. క్రిస్మస్ అంటేనే ఆనందాల పండుగ. ఏసుక్రీస్తు భూమిపై మానవుడిగా జన్మించిన శుభదినం. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా చిన్నాపెద్ద తేడా లేకుండా క్రిస్మస్ కేకును కట్ చేసి ఒకరికి ఒకరు తినిపించుకుంటారు. ఆ కేకు కోస్తే కానీ క్రిస్మస్ జరిపినట్లు కాదనే భావన దాదాపు అందరు క్రిస్టియన్లలో ఉంటుంది. అలాంటి కేకు రుచి మామూలు కేకులకు భిన్నంగా అద్భుతంగా ఉంటుంది.