Civil Services 2020 Results:తుది ఫలితాలు విడుదల.. టాపర్ ఎవరంటే..?

యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ సివిల్ సర్వీసెస్ 2020కి సంబంధించి తుది ఫలితాలను విడుదల చేసింది. ఇందులో 761 మంది అభ్యర్థులు ఉత్తీర్ణులుగా నిలిచారు. ఉత్తీర్ణులైన అభ్యర్థులు వారికి వచ్చిన ర్యాంకుల ఆధారంగా ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ (IAS),ఇండియన్ ఫారిన్ సర్వీస్ (IFS),ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్ (IPS), మరియు సెంట్రల్ సర్వీసెస్ గ్రూప్ ఏ మరియు గ్రూప్ బీలకు నియమించబడతారు.

ఇక సివిల్ సర్వీసెస్ -2020కి సంబంధించి గతేడాది అక్టోబర్ నెలలో ప్రిలిమ్స్ పరీక్ష జరగగా దాని ఫలితాలు అదే ఏడాది అక్టోబర్ 23వ తేదీన విడుదలయ్యాయి. ఇక 2021 జనవరి 8వ తేదీ నుంచి మెయిన్స్ పరీక్షలు జరిగాయి. మొత్తం 5 రోజుల పాటు ఈ పరీక్షలు జరిగాయి. వీటి ఫలితాలు ఈ ఏడాది మే 23వ తేదీన వచ్చాయి. ఇక మెయిన్స్‌లో క్వాలిఫై అయిన అభ్యర్థులకు సెప్టెంబర్ 22వ తేదీ వరకు ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించారు. తుది ఫలితాలు వచ్చే నెల వస్తాయని అంతా భావించినప్పటికీ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తూ యూపీఎస్సీ సెప్టెంబర్ 24వ తేదీనే ఫలితాలను విడుదల చేసింది.

ఇక ఫలితాలను పరిశీలిస్తే శుభం కుమార్‌ ఫస్ట్ ర్యాంకును సాధించారు. ఈ అభ్యర్థి ఐఐటీ బాంబే నుంచి సివిల్ ఇంజినీరింగ్‌ చేశాడు. ఇక మహిళల్లో జాగ్రతి అవాస్తి రెండవ ర్యాంకు సాధించగా.. మహిళల్లో టాపర్‌గా నిలిచింది.భోపాల్ మానిత్ నుంచి ఆమె ఎలక్ట్రికల్ విభాగంలో ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేసింది. ఇక టాప్ 25 అభ్యర్థుల్లో 13 మంది పురుషులు 12 మంది మహిళలు ఉన్నారు. ఇక 25 మంది దివ్యాంగులు ఉన్నట్లు యూపీఎస్సీ పేర్కొంది.

