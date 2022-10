India

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రముఖ మెసేజింగ్ యాప్ వాట్సాప్ యూజర్ల ప్రైవసీని పరిరక్షించడం కోసం ఎన్నో చర్యలు తీసుకుంటూనే ఉంటుంది. వాట్సాప్ లో భద్రతా ప్రమాణాలను మెరుగుపరుస్తూ, ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ వెర్షన్ లను అందిస్తోంది. ఇక యూజర్లకు సైతం వాట్సాప్ ను వినియోగించాలి అనుకుంటే అనేక నియమ, నిబంధనలను అమలులోకి తీసుకువచ్చింది. వాట్సాప్ ప్రైవసీ నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకోవడానికి వాట్సాప్ సిద్ధమైంది.

English summary

WhatsApp will block the accounts of such people if they forward the messages without knowing the facts while using WhatsApp.