కరోనా సెకండ్ వేవ్ ప్రభావం తగ్గిందో లేదో థర్డ్ వేవ్ భయం వెంటాడుతోంది. నిజానికి కరోనా సెకండ్ వేవ్ ప్రభావం ఇప్పటికీ పూర్తిగా సమసిపోలేదన్న వాదన కూడా ఉంది. కొద్దిరోజులుగా కోవిడ్ కేసుల్లో స్వల్ప పెరుగుదల నమోదవుతుండటంతో మళ్లీ ఆందోళన మొదలవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో సెప్టెంబర్ లేదా అక్టోబర్‌లో దేశంలో కరోనా థర్డ్ వేవ్ వచ్చే అవకాశం ఉందని ఇప్పటికే పలువురు నిపుణులు అంచనా వేశారు. తాజా పరిశోధనల్లో థర్డ్ వేవ్ అంతకన్నా ముందే వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు వెల్లడైంది.

A study led by Mathukumalli Vidyasagar and Manindra Kumar of IITs in Hyderabad and Kanpur has revealed that the covid Third Wave in the country is likely to reach its peaks in October.