న్యూఢిల్లీ: ఉక్రెయిన్‌లో నెలకొన్న తాజా పరిణామాల నేపథ్యంలో భారత్ అప్రమత్తమైంది. అక్కడ నివసిస్తోన్న భారతీయ విద్యార్థులు, పౌరుల తరలింపుపై దృష్టి సారించింది. ఉక్రెయిన్‌లోని వేర్వేరు రీజియన్లలో 20 వేల మందికి పైగా భారతీయ విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారు. వేల సంఖ్యలో సాధారణ పౌరులు నివసిస్తోన్నారు. వారిని స్వదేశానికి రప్పించడానికి ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టింది. దీనికోసం విమాన సర్వీసుల సంఖ్యను పెంచింది.

అక్కడితో ఆగలేదు. ఉక్రెయిన్‌లో చదువుకుంటోన్న భారత విద్యార్థులకు కీలక సూచనలు చేసింది. ఈ మేరకు ఉక్రెయిన్ రాజధాని కీవ్‌లోని భారత రాయబార కార్యాలయం తాజా అడ్వైజరీని జారీ చేసింది. ఉక్రెయిన్ తూర్పు ప్రాంతంలోని డొనెట్స్క్, లుహాన్స్క్ రీజియన్లను సర్వ స్వతంత్రంగా రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ ప్రకటించడం, ఆ రెండు ప్రాంతాల్లో తక్షణమే ప్రవేశించాల్సిందిగా తన దేశ సైన్యాన్ని ఆదేశించడంతో అక్కడి ఉద్రిక్తత పతాక స్థాయికి చేరుకుంది.

ఈ పరిణామాలన్నింటినీ ఎప్పటికప్పుడు నిశితంగా పరిశీలిస్తూ వస్తోన్న రాయబార కార్యాలయం అధికారులు.. కొద్దిసేపటి కిందటే తాజా అడ్వైజరీని జారీ చేశారు. తక్షణమే భారత విద్యార్థులు ఉక్రెయిన్‌ను వీడాల్సిందిగా సూచించారు. స్వదేశానికి వెళ్లిపోవాల్సిందిగా సలహా ఇచ్చారు. మెడికల్ యూనివర్శిటీల్లో ఆన్‌లైన్ తరగతులను నిర్వహించే విషయంపై విద్యార్థులు తమ కార్యాలయానికి పెద్ద ఎత్తున ఫోన్లు చేస్తున్నారని వివరించారు. ఆన్‌లైన్ తరగతులను నిర్వహించే విషయంపై స్పష్టత కోసం ఎదురు చూస్తున్నామని పేర్కొన్నట్లు చెప్పారు.

భారత విద్యార్థుల కోసం ఆన్‌లైన్ తరగుతలను నిర్వహించేలా తక్షణ చర్యలను తీసుకోవాల్సిందిగా తాము ఆయా మెడికల్ యూనివర్శిటీ అధికారులకు సూచించామని, దీనికి వారు అంగీకరించినట్లు చెప్పారు. ఆన్‌లైన్ తరగతుల నిర్వహణ విషయంలో యూనివర్శిటీల నుంచి ధృవీకరణ కోసం ఎదురు చూడొద్దని రాయబార కార్యాలయం అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఉక్రెయిన్‌లో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులు, వ్యక్తిగత భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని భారత విద్యార్థులు స్వదేశానికి వెళ్లడమే మంచిదని సూచించారు.

Amid the growing tensions between Ukraine and Russia, the Indian Embassy in Ukraine issued fresh advisory and asked Indian students to return home rather than wait for confirmation of online classes by universities.