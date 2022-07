India

oi-Shashidhar S

ఫుడ్ లవర్స్ టేస్ట్ చూస్తే వదలరు. అదే మెక్ డొనాల్డ్స్, లేదా ఏదైనా రెస్టారెంట్.. కేఎఫ్‌సీ ఫుడ్ అంటే తెగ ఇష్టపడుతుంటారు. అవును వారు ఆర్డర్ చేసి.. వెయిట్ కూడా చేయలేదు. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో ఫుడ్ ఉండదు. దీంతో వారి కోపం నశళానికి ఎక్కుతుంది. అవును.. మరికొందరు ఈ యువతిలా చేస్తారు. ఇంతకీ ఆమె ఏం చేసిందో మీరు ఆ వీడియోలో చూడండి.

English summary

woman went to desperate lengths to get her hands on McDonald's food. incident happened at a drive-thru outlet of the fast-food giant showing the woman climbing through the window into the kitchen.