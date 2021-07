కలాం యాదిలో: మిసైల్ మ్యాన్ మనల్ని విడిచి నేటికి ఆరేళ్లు..

India

మిస్సైల్ మ్యాన్, దివంగత మాజీ రాష్ట్రపతి ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం చనిపోయి ఇవాళ్టితో ఆరు ఏళ్ళు పూర్తయ్యాయి. యువతకు స్ఫూర్తిని నింపి.. కలలంటే నీకు నిద్రలో వచ్చేవి కావు. నిన్ను నిద్రపోనివ్వకుండా చేసేవి అని ఉత్తేజితులను చేశారు. కలాంకు యావత్ దేశం ఘన నివాళులు ఆర్పిస్తుంది. శాస్త్రవేత్తగా అబ్దుల్ కలాం సేవలు మరువలేనివి. దేశ యువతకు ఆదర్శప్రాయులు..మహనీయుడు అబ్దుల్ కాలం చేసిన సేవలను యావత్ దేశం స్మరించుకుంటుంది.

Former President APJ Abdul Kalam passed away on this day in 2015. he is an aerospace scientist by profession served as the 11th president of india.