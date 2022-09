సహజవాయువు ధరకు రెక్కలు.. మరోసారి 40 శాతం పెంపు, సీఎన్జీ కూడా

India

oi-Shashidhar S

సహజ వాయువు ధరకు రెక్కలొచ్చాయి. 2019 ఏప్రిల్ నుంచి మూడోసారి ధర పెరిగింది. విద్యుత్ ఉత్పత్తి, ఎరువుల తయారీ, ఆటోమొబైల్స్ నడపడానికి.. సీఎజ్జీగా మార్చబడే సహజ వాయువు ధర పెరిగింది. శుక్రవారం దీని ధర 40 శాతం పెరిగింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రకారం ధర హైక్ అయ్యింది.

English summary

Prices of natural gas were on Friday hiked by steep 40% to record levels, in step with global firming up of energy rates. rate paid for gas produced from old fields, which make up for about two-thirds of all gas produced in the country