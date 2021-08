e-RUPI:భారత్ ఆర్థికంలో మరో అధ్యాయం -e-RUPIని విడుదల చేసిన pm modi -యాప్ లేకుండా పేమెంట్స్

India

oi-Madhu Kota

దేశంలో పెద్ద నోట్ల రద్దు తర్వాత పెరిగిన డిజిటల్ చెల్లింపుల ప్రక్రియ.. కరోనా విలయంతో మరింత ఊపందుకుంది. ఆ క్రమంలోనే యూపీఐ చెల్లింపులకు సంబంధించి మరో కొత్త అధ్యయనంగా భావిస్తోన్న e-RUPI (ఈ-రుపీ) విధానాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సోమవారం లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. కరోనా నేపథ్యంలో వర్చువల్ పద్దతిలో రిమోట్ నొక్కడం ద్వారా ప్రధాని ఈ-రుపీని ఆవిష్కరించారు.

నగదురహిత లావాదేవీల ప్రోత్సాహం, మధ్యవర్తిత్వ సాధనాల ప్రమేయాన్ని తగ్గించడమే లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ-రుపీ విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది. నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ, ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ, నేషనల్ హెల్త్ అథారిటీ సహకారంతో ఈ విధానాన్ని అభివృద్ధి చేశారు. బ్యాంక్‌ ఖాతాలు , కార్డులు , యాప్‌లతో సంబంధం లేకుండా చెల్లింపులు చేసే విధంగా ఈ-రూపీని రూపొందించారు.

English summary

Prime Minister Narendra Modi on Monday launched e-RUPI, a cashless and contactless instrument for digital payment. Launching digital payment solution e-RUPI via video conferencing, PM Modi said that the electronic voucher-based digital payment system, e-RUPI, to aid targeted, transparent, leakage free delivery. "e-RUPI is an example of how India is moving forward and connecting people in the 21st century with the help of advanced technology. I'm glad that it has started in the year when India is celebrating its 75th year of Independence," said PM Modi.