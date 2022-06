India

oi-Shashidhar S

బీజేపీ బహిష్కృత నేత నుపుర్ శర్మ మహ్మద్ ప్రవక్తపై చేసిన కామెంట్స్ ఒకరి ప్రాణాలు తీసింది. ఆమెకు అనుకూలంగా ఓ దుకాణాదారు స్టేటస్ పెట్టుకున్నాడు. అదీ గిట్టని ముస్లింలు అతనిని దారుణంగా తల నరికి చంపేశారు. రాజస్థాన్‌లో గల ఉదయ్‌పూర్‌లో ఘటన జరిగింది. దీంతో హిందు సంస్థలు ఆందోళనకు దిగాయి. ఒక్కసారిగా హై టెన్షన్ నెలకొంది.

English summary

Protests broke out in Rajasthan's Udaipur after a Hindu shopkeeper was beheaded by two men. murder was recorded on camera and the video has gone viral on social media.