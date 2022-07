India

ట్రెండ్‌కు అనుగుణంగా అంతా నడుచుకుంటున్నారు. లేట్ నైట్ పార్టీలు, పబ్‌, డిస్కోలతో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. మరీ ఎక్కడో తేడా వస్తోంది కదా.. అవును ఇక చేసేది ఏముంది. గొడవ కామనే.. అందరూ కాదు.. లక్నోలో ఓ పబ్‌లో ఇలాంటి ఘటన జరిగింది. కానీ ఇద్దరు యువతులు ఒకతడిని కుమ్మేశారు. ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.

Fierce fight between boys and girls in the unplugged cafe of Vibhutikhand police station area of #Lucknow #Trending #Viralvideo #India pic.twitter.com/vMQrArO3eZ

English summary

two women are seen thrashing man in front of the pub. man tries to speak something, one woman brutally picks up a flower pot from the decoration on the wall and smashes it on the man's back.