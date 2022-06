వధువు కావలెను అంటూ ఏకంగా పోస్టర్లు..నాలుగేళ్ళుగా పెళ్లికోసం బ్రహ్మచారి కష్టాలు.. వైరల్!!

India

పెళ్లి కావడం లేదని ఓ యువకుడు వినూత్న చర్యకు దిగాడు. తనకు భార్య కావాలంటూ పోస్టర్లను ముద్రించి అక్కడక్కడా అంటించాడు. ప్రస్తుతం పెళ్లి కోసం ఆ యువకుడు అంటించిన పోస్టర్లు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి.

Posters of a young man from Madurai saying he wanted a bride to marry went viral. Not being married for four years, the young man came up with this innovative idea for marriage.