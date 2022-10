VIRAL:ఓరెయ్, ఏందిది, కారు డిక్కీపై పటాసులు కాల్చుతూ.. వైరల్

India

oi-Shashidhar S

వెర్రీ వెయ్యి విధాలు.. ఈ పాత సామెత నిజమే. కొందరు పిచ్చిగా ప్రవర్తిస్తుంటారు. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వచ్చినందున ఏం జరిగినా తెలిసిపోతుంది. అలా వీడియోలు ట్రోల్ అవుతున్నాయి. అలాంటి ఘటన ఢిల్లీలో జరిగింది. ఒకతను ఏకంగా కారుపైనే పటాసులు పెట్టి పేల్చాశాడు. దానిని ఒకరు వీడియో తీసి.. పోస్ట్ చేయడంతో ట్రోల్ అవుతుంది.

ఇటీవల దీపావళి పండగ జరిగింది. ఫెస్టివ్ రోజు అంతా పటాకులు కాల్చారు. కరోనా తర్వాత.. దాదాపు రెండేళ్ల తర్వాత పండగ జరిగింది. కానీ ఢిల్లీలో ఒకతను మాత్రం కారు మీద పటాకులు తీసుకొని పోయాడు. వెళితే ప్రాబ్లమ్ లేదు.. కానీ వాటిని పేల్చాడు. కానీ కారు మాత్రం అలా పోతుంది.

గుర్రుగామ్‌లో గల సైబర్ హబ్ వద్ద ఆ కారు వెళుతుంది. డిక్కీ పైన ఓ బాక్స్ ఉంది. అందులో నుంచి పటాకులు పేలుతున్నాయి. ఆ వీడియో తీసిన సమయంలో ఓ ఐదుసార్లు పేలి ఉంటాయి. ఇదేంటి ఇలా అని చాలా మంది ఆశ్చర్యపోయారు. ఆ వీడియోను వెనకాలే గల కారులో ఉన్న వ్యక్తి తీశాడు. సీసీటీవీ కెమెరా నుంచి కూడా వీడియో తీశారు. గురుగ్రామ్ పోలీసులు డ్రైవర్‌ను గుర్తించడమే కాక అరెస్ట్ కూడా చేశారు. అయితే ఆ కారు డ్రైవర్ తను వెహికిల్ ఇటీవలే మరొకరికి విక్రయించానని వివరించారు.

A youth here drove his car recklessly bursting crackers on the top of the vehicle. The incident took place on the road towards #Manipal DC office #Udupi. The video the same incident is going viral on social media.#Karnataka #Deepavali #Crackers #ViralVideo pic.twitter.com/4gj4MVYIm7