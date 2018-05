బీజేపీ తీరు సరికాదు, కర్ణాటకలో ప్రజాస్వామ్యం గెలిచింది: రజనీకాంత్, 2019 పోటీపై స్పందన

చెన్నై: కర్ణాటక రాజకీయ డ్రామాపై సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ స్పందించారు. అక్కడ ప్రజాస్వామ్యం గెలిచిందన్నారు. నిన్న (శనివారం) కర్ణాటకలో జరిగిన అనూహ్య సంఘటనను చూసి ప్రజాస్వామ్యం గెలిచిందని అనుకున్నానని, బలనిరూపణలో నెగ్గడానికి గవర్నర్ పదిహేను రోజులు ఇవ్వడం, అందుకు బీజేపీ మరింత సమయం కోరడాన్ని బట్టి చూస్తుంటే ఆ పార్టీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని వెక్కిరించినట్లుగా ఉందని, బల నిరూపణ విషయంలో అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీం కోర్టు తీర్పు ప్రజాస్వామ్యాన్ని నిలబెట్టిందని రజనీకాంత్ అన్నారు.

The decision for contesting elections in 2019 will be taken at the time when the elections are announced, The party is not yet launched, but we are ready for anything. Also, it is too early to talk about any kind of alliance: Rajinikanth in #Chennai. pic.twitter.com/R9o4XtScEa