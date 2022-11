Wife: డ్రగ్స్ తో ఇంజక్షన్ వేసి నవవధువును చంపిన మేల్ నర్స్, ఆసుపత్రిలో మేడమ్ తో రొమాన్స్!

India

oi-Mallikarjuna

పూణే: ప్రముఖ ఆసుపత్రిలో యువకుడు మేల్ నర్స్ గా ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. కుటుంబ సభ్యులు చూపించిన యువతిని మేల్ నర్సు వివాహం చేసుకున్నాడు. ఆసుపత్రి సమీపంలోనే భార్యతో కాపురం ఉంటున్నాడు. రాత్రి భార్య ఆత్మహత్యాయత్నం చేసి తీవ్ర అస్వస్థతకు గురైయ్యిందని మేల్ నర్స్ ఆమెను ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాడు. మేల్ నర్సు భార్యను పరీక్షించిన వైద్యులు అప్పటికే ఆమె చనిపోయిందని చెప్పారు. భార్య అంత్యక్రియలు చెయ్యడానికి ఏర్పాట్లు చెయ్యాలని మేల్ నర్స్ అతని బంధువులకు ఫోన్ చేశారు. పోలీసుల ఎంట్రీతో సీన్ మొత్తం రివర్స్ అయ్యింది.

English summary

Wife: Male nurse at a hospital in Pune district allegedly killed his wife by administering her lethal injections and tried to pass it off as a suicide.