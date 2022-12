Nizamabad: అమ్మాయిని ప్రేమించాడు.. 3 నెలల కింద కనిపించకుండా పోయాడు.. కట్ చేస్తే శవమై తేలాడు..

Telangana

oi-Chekkilla Srinivas

పిల్లలంటే తల్లిదండ్రులకు ఎంతో ఇష్టం ఉంటుంది. చాలా మంది తమ పిల్లలే లోకంగా బతుకుతారు. తమ పిల్లలపై ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకుంటారు. కానీ ఓ తల్లి కలలు కలలుగానే మిగిలిపోయాయి. తండ్రి ఆశలు నిరాశలుగా మిగిలిపోయాయి. ఆ కొడుకు వారిని విడిచిపెట్టి వెళ్లిపోయాడు. అతను ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడా లేక హత్య చేశారో తెలియక ఆ తల్లిదండ్రులు కుమిలిపోతున్నారు.

English summary

Laxman Rao-Shivajyoti couple from Khandgaon of Nizamabad district have a son Srikanth. He is doing his second year degree in a private college in Bodhan