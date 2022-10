Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కేంద్రంలోని బిజెపి ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పాగా వేయడానికి వ్యూహాత్మకంగా పావులు కదుపుతోందా? 2024 లోక్ సభ ఎన్నికల లక్ష్యంగా బీజేపీ దృష్టి సారించిందా? తెలంగాణ పై ఫోకస్ చేస్తున్న కేంద్రం క్షేత్ర స్థాయిలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కమల వికాసం పై దృష్టిసారించిందా? మునుగోడు విషయంలో ఇంత ఫోకస్ వెనుక కారణం ఉందా? అంటే అవును అన్న సమాధానమే వస్తుంది.

English summary

BJP high command will focus on Telangana. Amit shah receives confidential reports directly from various survey agencies. Based on the reports, the new activity plan will be implemented soon.