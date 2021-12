రేవంత్ మైండ్ సెట్ మార్చండి,లేదా పీసిసి పదవి నుంచి తప్పించండి.!సోనియాకు జగ్గారెడ్డి లేఖాస్త్రం.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్: ఓ పక్క ప్రజా సమస్యలపై కార్యాచరణ రూపొందించి, సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు పైన కత్తులు నూరుతున్న టీపిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి పైన సొంతపార్టీలోనే అసమ్మతి తారా స్థాయికి చేరింది. ఇంటి పంచాయితీ ఢిల్లీ వరకూ పాకింది. రేవంత్ రెడ్డి పీసిసి ఛీఫ్ గా అందరిని కలుపుకుని వెళ్లడం లేదని, రేవంత్ రెడ్డి మైండ్ సెట్ మార్చండి లేదా కొత్త పీసిసి అధ్యక్షుడిని నియమించండంటూ ఏకంగా ఏఐసిసి అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీకి సంగారెడ్డి ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి లేఖ రాసారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఇదే అంశం సంచలనంగా మారింది.

English summary

Sangareddy MLA Jaggareddy wrote a letter to AICC President Sonia Gandhi unanimously saying that Rewant Reddy was not going to be inclusive as PCC chief, that Rewant Reddy should change his mindset or appoint a new PCC president. The same thing became a sensation in the Congress party.