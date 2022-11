ఈడీ, ఐటీ దాడులను ఎదుర్కోవటానికి సీఎం కేసీఆర్ మాస్టర్ ప్లాన్.. వర్కవుట్ అవుతుందా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ అంతర్మథనంలో పడ్డారా? తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వరుసగా మంత్రులపై కొనసాగుతున్న ఈ డి, ఐటీ దాడులను ఎలా ఎదుర్కోవాలి అని ఆలోచనలో పడ్డారా? కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీని ఎదుర్కోవడానికి ఏం చెయ్యాలి అన్నదానిపై కెసిఆర్ తీవ్రంగా ఆలోచిస్తున్నారా? ఒక కొత్త వ్యూహాన్ని రచించే పనిలో పడ్డారా? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

English summary

CM KCR made a master plan to deal with ED and IT attacks. It is expected during the BJP regime attacks across the country will be brought into the public domain and the fight with the support of other states.