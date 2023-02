కేసీఆర్ నిరుద్యోగ సమస్యను పరిష్కరించలేకపోయారు!అదిష్టానం ఆదేశాల మేరకే పాదయాత్రలన్న భట్టి!

కేంద్ర బడ్జెట్ లో తెలంగాణకు తీవ్ర అన్యాయం జరిగిందన్నారు సీఎల్పీ నేత భట్టి విక్రమార్క. ప్రజా సమస్యలు తీవ్రంగా ఉన్న నేపథ్యంలో శాసనసభ సమావేశాలను నెలరోజుల వరకూ నిర్వహించాలనే డిమాండ్ ను సభలో ఉంచుతానన్నరు భట్టి.

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : శాసనసభ బడ్జెట్ సమావేశాలు కనీసం 30 నుంచి 35 రోజుల పాటు నిర్వహించాలని బిఏసి సమావేశంలో ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తానన్నారు సీఎల్పీ నేత భట్టి విక్రమార్క. ప్రజా సమస్యలు‌, ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ఎజెండాగా తీసుకొని ప్రజల గొంతుక అసెంబ్లీలో గళం వినిపిస్తామన్నారు. నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు, ఆత్మగౌరవం కోసం కొట్లాడి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నామని, వీటితో ముడిపడి ఉన్న సమస్యలన్నిటిని పరిష్కరించాలని అసెంబ్లీలో ప్రస్తావిస్తానన్నారు భట్టి విక్రమార్క.

CLP leader Bhatti Vikramarka said that he will demand the government in the BAC meeting to hold the legislative budget meetings for at least 30 to 35 days.