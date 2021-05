Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్: కోవిడ్ నియంత్రణలో భాగంగా ఈ నెల 30వ తేదీ వరకు లాక్‌డౌన్ ను తెలంగాణ ప్రభుత్వం పొడగించిందని, కరోనా వ్యాప్తిని నిరోధించడానికి లాక్‌డౌన్ ఆంక్షలను మరింత కఠినంగా అమలు చేయాలని పోలీసు అధికారులకు డిజిపి ఎం.మహేందర్ రెడ్డి ఆదేశాలు జారీ చేసారు. లాక్‌డౌన్ అమలుపై జోనల్ ఐజి లు, డి.ఐ.జి లు, పోలీస్ కమిషనర్లు, ఎస్.పి లతో నేడు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. శాంతి భద్రతల విభాగం అడిషనల్ డి.జి.పి జితేందర్, ఇంటలిజెంట్స్ విభాగం ఐ.జి ప్రభాకర్ రావు పాల్గొన్న ఈ వీడియో కాన్ఫ్ రెన్స్ లో డి.జి.పి మాట్లాడారు.

English summary

The Telangana government has extended the lockdown till the 30th of this month as part of Covid control.DGP M Mahender Reddy has directed the police to strictly enforce lockdown restrictions to prevent the spread of corona.