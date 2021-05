నగరంలోని చెరువుల ప్రక్షాళనకు కార్యాచరణ.!స్వఛ్చ హైదరాబాదే లక్ష్యమన్న మేయర్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : హైదరాబాద్ నగరాన్ని స్వఛ్చ నగరంగా తీర్చిదిద్దేందుకు నగర మేయర్ గద్వాల విజయలక్ష్మి వ్యూహ రచన చేస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. గత కొద్ది రోజులుగా పారిశుద్యంపై దృస్టి కేంద్రీకరించిన మేయర్ ఇప్పుడు నగరం చుట్టుపక్కల ఉన్న చెరువుల సుందరీకరణపై ప్రత్యేక కార్యాచరణ రూపొందించినట్టు తెలుస్తోంది. జూబ్లీహిల్స్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ కలిసి మేయర్ నగరంలో ఉన్న చెరువుల పరిష్టితిని సమీక్షించారు.

English summary

City Mayor Gadwala Vijayalakshmi seems to be plotting to make Hyderabad a cleaner city. The mayor, who has been focusing on sanitation for the past few days, now seems to have created a special campaign on the beautification of ponds around the city.