వివేక్ కంపెనీ నుంచి రూ.75 కోట్లు కోమటిరెడ్డి కంపెనీకి బదిలీ!!

Telangana

oi-Garikapati Rajesh

కేసీఆర్ నాయకత్వాన్ని బలపరుస్తూ మునుగోడు ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పునకు శిరసు వంచి నమస్కరిస్తున్నానని ఐటీ మంత్రి కేటీఆర్ వ్యాఖ్యానించారు. రాజకీయాల్లో హత్యలుండవు.. ఆత్మహత్యలేనని పెద్దలు చెబుతుంటారని, మునుగోడు ఉప ఎన్నికను బలవంతంగా ప్రజలపై రుద్ది నరేంద్రమోడీ, అమిత్ షాలాంటివారికి ఓటర్లు చెంపపెట్టులాంటి తీర్పు ఇచ్చారన్నారు. తెలంగాణ భవన్ లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో కేటీఆర్ మాట్లాడారు.

English summary

IT Minister KTR said that he is bowing his head to the verdict given earlier by the people while strengthening KCR's leadership.