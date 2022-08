Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హైదరాబాద్ నగర పోలీసులు రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ కోసం మరోమారు పి.డి యాక్ట్ ను ప్రయోగించారు. తాజాగా హిందూ, ముస్లిం వర్గాల మధ్య విబేధాలు సృష్టించి శత్రుత్వాన్ని పెంపొందించే ప్రయత్నం చేశారని ఆరోపిస్తూ కషఫ్ అని పిలువబడే ఎంఐఎం నాయకుడు సయ్యద్ అబ్దాహు క్వాద్రీపై హైదరాబాద్ పోలీసులు ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ (PD) చట్టాన్ని ప్రయోగిస్తూ మంగళవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

English summary

The police filed a PD act against MIM leader Kashaf, who caused the violence in Hyderabad by making provocative comments against Rajasingh, and sent him to Chanchal Guda Jail