ప్రజలు కళ్లల్లో ఒత్తులు పెట్టుకొని ఎదురుచూపులు.!కేసీఆర్ ఎప్పుడు దిగిపోతాడా అని.!ఈటెల సంచలన వ్యాఖ్యలు.!

హైదరాబాద్ : మెదక్ జిల్లా బీజేపీ శిక్షణా తరగతులకు హాజరైన హుజురాబాద్ బీజేపి ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావుపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎప్పుడు పడిపోతుందని, ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు ఎప్పుడు దిగిపోతాడా అని యావత్ తెలంగాణ ప్రజలు కళ్ళల్లో ఒత్తులు వేసుకొని ఎదురు చూస్తున్నారని ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసారు. ప్రజా క్షేత్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పాలిపోయిందని, తెలంగాణ మంత్రుల మాటలకు, ఆచరణకు పొంతనలేకుండా ఉందని మండి పడ్డారు ఈటల రాజేందర్.

English summary

Huzurabad BJP MLA Etala Rajender, who was attending BJP training classes in Medak district, made sensational remarks on Chief Minister Chandrasekhar Rao. "All the people of Telangana are waiting to see when the Telangana government will fall and when Chief Minister Chandrasekhar Rao will step down," he said.