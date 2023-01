హిందూ దేవుళ్ళపై ఆగని దాడి: సరస్వతీదేవిపై రేంజర్ల రాజేష్ అనుచిత వ్యాఖ్యలు; బాసర బంద్!!

Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హిందూ దేవుళ్ళ పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయడం నాస్తిక సంఘాలకు పరిపాటిగా మారిపోయింది. మొన్నటికి మొన్న అయ్యప్ప స్వామి పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసి బైరి నరేష్ అయ్యప్ప స్వామి పుట్టుకనే అవమానిస్తే, ఇక తాజాగా సరస్వతి దేవి మ్యూజిక్ టీచర్ అంటూ, ఆమె చదువుల తల్లి కాదు అంటూ రేంజర్ల రాజేష్ చేసిన వ్యాఖ్యలు హిందూ సంఘాలకు ఆగ్రహం తెప్పిస్తున్నాయి. రేంజర్ల రాజేష్ సరస్వతి అమ్మవారు చేతిలో వీణ ఉంటుంది కాబట్టి ఆమె మ్యూజిక్ టీచర్ అంటూ వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఆమె చేతిలో పుస్తకం కానీ చదువుకు సంబంధించి ఏమీ ఉండదని వ్యాఖ్యలు చేశారు. దేవీశ్రీ ప్రసాద్ చేతిలో గిటార్ లా సరస్వతీ దేవి చేతిలో వీణ ఉందన్నారు. అందుకే ఆమె మ్యూజిక్ టీచర్ అంటూ అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Rengerla Rajesh made inappropriate comments that Saraswathi Devi should have a Veena in the hands like Devisri Prasad handling a guitar . Basara Bandh is being organized to arrest Rangerla Rajesh who insulted Amma saraswathi.