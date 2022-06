మళ్లీ చంచల్ గూడ జైలుకు రేవంత్ రెడ్డి.!ఈ సారి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు గుణపాఠం తప్పదంటున్న కాంగ్రెస్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్: తెలంగాణ కాంగ్రెస్ అద్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి మళ్లీ చంచల్ గూడ జైలుకు వెళ్లారు. గత రెండు నెలల్లో రేవంత్ రెడ్డి చంచల్ గూడ జైలుకు వెళ్లడం ఇది రెండోసారి. మే ఏడో తారీఖున జైల్లో ఉన్న ఎన్ఎస్యూఐ నాయకులతో ములాఖత్ అయ్యేందుకు ఏఐసీసీ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీతో పాటు రేవంత్ రెడ్డి చంచల్ గూడ జైలుకు వెళ్లారు. తాజాగా శుక్రవారం కూడా రేవంత్ రెడ్డి ఇతర కాంగ్రెస్ నేతలతో కలిసి చంచల్ గూడ జైలుకు వెళ్లారు. సికిందరాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ లో హింసకు కారణమైన అగ్ని వీరులను పోలీసులు జైలుకు తరలించారు. వీరి తరుపున న్యాయ సహాయం అందించేందుకు రేవంత్ రెడ్డి చంచల్ గూడ జైలుకు వెళ్లారు.

English summary

On Friday, Revant Reddy along with other Congress leaders went to Chanchalguda jail. Police have shifted to jail the firefighters who caused the violence at the Secunderabad railway station. Rewanth Reddy went to Chanchalguda Jail to provide legal assistance on their behalf.