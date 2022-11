కేసీఆర్ పై మరోపోరుకు రేవంత్ రెడ్డి మాస్టర్ ప్లాన్.. ఈసారైనా వర్కవుట్ అవుతుందా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై మరోమారు యుద్ధం చేయడానికి టీపిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి వ్యూహాన్ని రచించారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజల సమస్యలు నేరుగా తెలుసుకోవడంతో పాటు కెసిఆర్ ప్రభుత్వ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను వైఫల్యాలను ప్రజల్లోకి తీసుకు వెళ్లడం కోసం యాక్షన్ ప్లాన్ రూపొందించిన రేవంత్ రెడ్డి అందులో భాగంగా పార్టీ శ్రేణులతో సమాలోచనలు జరుపుతున్నారు. మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో ఘోర ఓటమి పాలైనప్పటికీ, రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి ఓటమిని సైతం లెక్క చేయకుండా అలుపెరుగని పోరాటం చేయడానికి రేవంత్ రెడ్డి రెడీ అవుతున్నారు.

English summary

Revanth Reddy master plan for another fight against KCR. It was decided to fight over the issues of purchase of paddy, podu lands and Dharani portal.