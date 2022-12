నేను ముద్దెట్టుకుంటా చూడూ..పెట్టుకోపోతే నాకేస్తా చూడూ జంబలకడి జారు మిఠాయా!చర్చంతా ఆ రచ్చపైనే.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్: తెలుగు పరిశ్రమతో పాటు సినీ అభిమానుల చర్చంతా ఆ రచ్చ మీదే నడుస్తోంది. ఒక సినిమా ప్రమోషన్ కోసం ఆ దర్శకుడు సృజనాత్మకత హద్దులు దాటినట్టు సర్వత్రా విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నా ఐ డోంట్ కేర్ అన్నట్టు వ్యవహరించడం కూడా మొత్తం ఎపిసోడ్ లో కొసమెరుపు. ఎవ్వరికీ సరిగా పేరు కూడా తెలియని ఓ అప్ కమింగ్ నటి ఆ పేరు మోసిన దర్శకుడికి అంత చనువు ఇవ్వడం, అంత స్వేచ్చగా ఒళ్లప్పజెప్పడంపై కూడా ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది. వివాదాస్పద దర్శకుడు రాం గోపాల్ వర్మ, నటి ఆషు రెడ్డి మద్య జరిగిన సంభాషణ, చిత్ర విచిత్ర వ్యవహారంపై వినూత్న చర్చ జరుగుతోంది.

English summary

Whatever director Ramgopal Varma does is innovative. In some cases it is strange, in other cases it is despicable.